25 апреля по городам Калининградской области пустят «Эшелон Победы»

В Калининградской области с 25 апреля будет ходить праздничный «Эшелон Победы», в маршрут следования в этом году включено 12 станций. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
25 апреля поезд встретят в Балтийске, где будут отмечать 81-ю годовщину взятия советскими войсками Пиллау. Затем «Эшелон Победы» отправится в Багратионовск, Ладушкин (26 апреля), Железнодорожный (30 апреля), Нестеров, Гусев, Черняховск (1 мая), Знаменск, Гвардейск (2 мая), Полесск и Советск (3 мая), Калининград (4 мая).
На станциях пройдут концерты с участием артистов Дворца культуры железнодорожников и местных творческих коллективов. Также эшелон доставит передвижную экспозицию Балтийского флота с двумя вагонами-музеями, образцами современного вооружения и раритетной техникой времен Великой Отечественной войны на платформах.
Завершится проект 4 мая на Южном вокзале Калининграда. С 10:00 до 17:00 на 9 пути 5 платформы эшелон будет работать в режиме музейно-выставочного поезда, а в 16:00 начнется праздничная программа.