Туроператоры Волгоградской области посетили виноградную усадьбу и пивоварню

Около 20 представителей туристических компаний Волгоградской области познакомились с работой виноградной усадьбы «Вилла София» и пивоварни «Дубовая Лапа». Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.
Участникам показали живописные территории виноградной усадьбы и провели экскурсию по ее помещениям, включая гостевые зоны и дегустационную площадку агротуристического комплекса, нацеленного на возрождение местных традиций виноделия. На пивоварне их ждала дегустация продукции из фирменных сортов. Представители этих объектов рассказали о туристических программах, возможностях размещения и дополнительных услугах для групп путешественников.
Сотрудники туристических компаний высоко оценили потенциал объектов для развития агро- и гастротуризма в регионе. В завершение тура участники обсудили перспективы сотрудничества. Они поднимали вопросы включения объектов в региональные маршруты, логистики, сезонности и вариантов комбинированных туров. Также гости наметили планы дальнейшего взаимодействия с представителями туристических объектов.
Национальный «Туризм и гостеприимство» проект помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.