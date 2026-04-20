В Новгородском колледже водного транспорта прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся в Новгородском колледже водного транспорта в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Новгородской области.
«День открытых дверей в колледже водного транспорта — отличный пример того, как система среднего профессионального образования региона помогает школьникам осознанно выбрать будущую профессию. Важно, что ребята не просто слушают лекции, а получают возможность “примерить” специальность на практике: поработать на тренажере, пообщаться с профессионалами отрасли» — подчеркнула заместитель министра образования Новгородской области Елена Сотникова.
Педагог Клуба юных моряков рассказал об истории клубак, перспективах и возможностях дополнительного образования для студентов. Педагог-организатор колледжа Людмила Емельянова рассказала ребятам о профессии логиста, а также о правилах приема в колледж. Кроме того, под руководством капитана дальнего плавания Алексея Максимова школьники смогли попробовать себя в роли капитана судна на специальном тренажере.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.