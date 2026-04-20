В Прикамье снегопады сменятся дождями к концу недели

Сильные снегопады сменятся на дожди к концу недели в Пермском крае, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
В первой половине недели погоду будет определять малоподвижная фронтальная зона с обильными осадками в основном в виде снега. При смещении каспийского циклона снегопады усилятся, а к утру среды сформируется максимальная высота снежного покрова.
В понедельник на большей части края днём от 0 до −2°С, на юге до +15°С. Во второй половине дня в Перми осадков не ожидается. Во вторник снег возобновится, покров вырастет ещё на 5−8 сантиметров, в том числе в Перми. Днём в краевой столице будет не выше −1°С… −2°С. Вечером ожидается короткий, но сильный ливневый снегопад. После него высота снега в районе Перми может достичь 15−20 сантиметров.
В среду и четверг осадков не ожидается, днём прояснится. Температура постепенно повысится: в четверг днём в Перми до +5°С… +7°С, в пятницу — до +6°С… +8°С. Снег начнёт таять, но на севере и востоке края ещё сохранится слой около 10 сантиметров.
В выходные предварительно ожидается выход нового циклона и очередная порция дождей. В целом температура на неделе будет ниже нормы: в центральных районах на 3−4°С, на севере на 1−2°С, на крайнем юге — около нормы. Количество осадков в центре края превысит две недельные нормы. Пермь приближается к рекорду по осадкам для апреля.