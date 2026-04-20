В Ростове возбудили уголовное дело после инцидента с тигром в цирке-шапито

19 апреля во время представления с тиграми упала защитная сетка, которая ограждала арену. Один из хищников покинул манеж и оказался в зрительном зале, где находились посетители, в том числе дети. Никто не пострадал, животное сразу вернули в вольер. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.