1,2 млн рублей взыскали с богородского водоканала за загрязнение реки

Арбитражный суд Нижегородской области обязал МУП «Управление водоканализационного хозяйства» города Богородска возместить ущерб экологии. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Нарушения выявили в ходе проверки: очистные сооружения 1978 года постройки не справлялись с очисткой стоков. Специалисты зафиксировали превышение нормативов загрязняющих веществ в реке Рязанка, а также отсутствие у предприятия разрешительных документов на пользование водным объектом.
Добровольно оплатить штраф и компенсировать вред водоканал отказался, что привело к судебному разбирательству. Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства, решение уже вступило в законную силу.
