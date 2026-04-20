1,2 млн рублей взыскали с богородского водоканала за загрязнение реки

Суд подтвердил требования Росприроднадзора к предприятию, чьи очистные сооружения не справлялись с нагрузкой и отравляли водоем сточными водами.

Арбитражный суд Нижегородской области обязал МУП «Управление водоканализационного хозяйства» города Богородска возместить ущерб экологии. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Нарушения выявили в ходе проверки: очистные сооружения 1978 года постройки не справлялись с очисткой стоков. Специалисты зафиксировали превышение нормативов загрязняющих веществ в реке Рязанка, а также отсутствие у предприятия разрешительных документов на пользование водным объектом.

Добровольно оплатить штраф и компенсировать вред водоканал отказался, что привело к судебному разбирательству. Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства, решение уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем пытаются расторгнуть договор с генподрядчиком по станции аэрации.