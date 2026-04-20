Фруктовый сад на 45 гектарах продают в Ростовской области

В Лопанском сельском поселении Целинского района Ростовской области выставлен на продажу готовый фруктовый сад. За 45 гектаров земли просят 52,2 млн рублей — объявление размещено на популярном сайте бесплатных объявлений. В состав хозяйства входят плодоносящие насаждения: черешня, вишня, яблони и груши. К ним прилагаются крытый ангар, собственный пруд, теплицы, пастбища, а также жилые и хозяйственные постройки. Для комфортного отдыха на территории предусмотрены жилой дом, баня, комната с бильярдом, зона для мангала и барбекю прямо у пруда, а также волейбольная площадка.