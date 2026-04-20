ФАС рекомендовала не повышать цены на мясо перед майскими праздниками

Ранее Wildberries и Ozon получили предупреждение от ФАС, из-за того что компании увеличили сроки выплат продавцам денежных средств за реализованные товары. По данным ведомства, маркетплейсы изменили тарифы на логистику и возврат уже после приема товаров на склады площадок, однако стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к себестоимости соответствующих услуг. ФАС в случае неисполнения предупреждений возбудит антимонопольное дело.