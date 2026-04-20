ФАС рекомендовала не повышать цены на мясо перед майскими праздниками

Источник: РБК

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предупредила торговые сети и производителей о том, что недопустимо необоснованно повышать цены на мясную продукцию в преддверии майских праздников. Соответствующую информацию ведомство направило в крупнейшие розничные сети и отраслевые объединения.

ФАС ведет мониторинг цен на продовольственные товары. В течение года стоимость этих продуктов меняется, в том числе под влиянием сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в майские праздники. В связи с этим антимонопольная служба обратила особое внимание участников рынка на говядину, свинину, баранину, куриное мясо, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни.

Ведомство предупредило, что при обнаружении признаков недобросовестных действий будет принимать меры реагирования. Кроме того, ФАС рекомендовала торговым сетям в случае снижения отпускных цен со стороны поставщиков транслировать это снижение конечным потребителям, то есть не завышать наценку.

Ранее Wildberries и Ozon получили предупреждение от ФАС, из-за того что компании увеличили сроки выплат продавцам денежных средств за реализованные товары. По данным ведомства, маркетплейсы изменили тарифы на логистику и возврат уже после приема товаров на склады площадок, однако стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к себестоимости соответствующих услуг. ФАС в случае неисполнения предупреждений возбудит антимонопольное дело.

