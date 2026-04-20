Суд в ФРГ запретил DW распространять данные об Абрамовиче

Региональный суд Гамбурга вынес решение в отношении немецкого издания Deutsche Welle (DW, признана в России нежелательной организацией и иноагентом), запретив публиковать и распространять утверждения о Романе Абрамовиче, сообщил РБК его гамбургский адвокат Йоахим Штайнхёфель.
Судебный запрет также распространяется на использование его фотографий в связи с этими обвинениями. Решение касается статьи издания. Позже прокуратура Франкфурта подтвердила, что Абрамович не является подозреваемым по данному делу. Суд признал, что DW нарушила права бизнесмена: не соблюла правила освещения подозрений и не дала ему возможности ознакомиться с обвинениями до публикации, сообщил адвокат.
За каждое нарушение запрета предусмотрен штраф до €250 тыс. или лишение свободы до шести месяцев, пояснил Штайнхёфель. Deutsche Welle также обязана будет покрыть судебные издержки Абрамовича. «Это решение обнажает серьезную цепь журналистских ошибок. Одна газета запустила слух, DPA без должной проверки его распространило, а Deutsche Welle… не соблюла даже базовые журналистские стандарты: не обратилась за комментарием к человеку, которого обвиняла в серьезном преступлении», — заявил адвокат Абрамовича.
Он добавил: «Если СМИ, финансируемое государством, не считает нужным соблюдать стандарты, которым обучают на первом курсе факультета журналистики, возникает вопрос: за что именно платят немецкие налогоплательщики?».
В январе в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в его берлинском филиале прошли обыски в рамках расследования об отмывании денег. Financial Times, Süddeutsche Zeitung и Bloomberg писали, что дело было связано с Абрамовичем. Однако представитель миллиардера заявил в январе, что прокуратура Франкфурта-на-Майне, ведущая расследование и проводившая обыски, подтвердила, что российский предприниматель не является подозреваемым, и никаких обвинений против него не выдвигается.
Прокуратура Франкфурта поясняла, что обыски в Deutsche Bank связаны с расследованием в отношении неизвестных лиц и сотрудников банка по подозрению в отмывании денег. Банк в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, использовались для отмывания средств.
Позже Deutsche Bank признал нарушение санкционного режима ЕС в отношении российских клиентов, писала FT со ссылкой на источник. В розничном подразделении банка обнаружили случаи приема депозитов на сумму более €100 тыс. от лиц, подпадающих под санкции. Проблемы выявили после создания рабочей группы для проверки в связи с ужесточением в Германии режима соблюдения санкций.
Европейские санкции запрещают банкам принимать депозиты свыше €100 тыс. от граждан и резидентов России. После выхода директивы ЕС ввели более строгие уголовные наказания и ускорили применение законодательных норм.
В Deutsche Bank заявили FT, что «постоянно пересматривают» внутренние процессы и при выявлении слабых мест принимают меры, включая «адаптацию и улучшение» контроля. Банк «заблаговременно информирует соответствующие надзорные органы».
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.