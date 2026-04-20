Радоница-2026: что строго запрещено делать 21 апреля

В отличие от других подобных дат, он наполнен не столько скорбью, сколько тихой надеждой. Люди приходят на кладбища, вспоминают близких и молятся за них.
С этим днём связано немало традиций и негласных правил. Прежде всего, не приветствуется употребление алкоголя, особенно на кладбище. Также не принято оставлять на могилах еду — считается, что усопшим важнее молитва, а не угощения.
В этот день стараются избегать негативных мыслей о покойных. Не принято говорить о них плохо или предаваться сильной скорби. Радоница предполагает спокойное и светлое воспоминание о близких.
Существуют и более общие ограничения. Не рекомендуется ссориться, ругаться, лгать или обсуждать других. День стараются провести мирно и сдержанно.
В народной традиции также советуют не брать деньги в долг и не совершать крупных покупок. Считается, что такие решения могут обернуться трудностями в будущем.