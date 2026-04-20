Как проходит приём у психиатра?

Врач рассказал, почему не стоит бояться идти к этому специалисту.
Бывает, что человеку, обратившемуся с жалобой к терапевту, рекомендуют записаться на приём к «узкому» специалисту. Но далеко не все, кого направили к психиатру, доходят до его кабинета из-за страха встретиться со «странным врачом». Что же на самом деле происходит на приёме у доктора?
«Врач побеседует с вами, проведёт так называемое клиническое интервью. Задаст вопросы о беспокоящих симптомах, о том, как они изменили вашу жизнь. Соберёт анамнез: спросит, где вы родились, чем болели в течение жизни, как это делает любой доктор в поликлинике», — рассказывает врач-психотерапевт, психиатр, преподаватель вуза Евгений Михайлов.
По словам эксперта, пациента могут попросить пройти определённые диагностические тесты, но не обязательно. Врач может порекомендовать сдать анализы, чтобы выявить причину тревожного состояния, например, анализ на содержание гормонов щитовидной железы в крови, а также общий и биохимический анализы крови. «Вдруг дело в каком‑то скрытом воспалении, которое проявляется такой симптоматикой?» — отмечает Евгений Михайлов.
В дальнейшем, если врач посчитает, что данных достаточно для постановки диагноза, он объяснит, какое заболевание подозревает, по каким причинам, и предложит лечение. О назначенных препаратах специалист также должен рассказать подробности, уточнив, что это за лекарства, для чего прописаны, какие у них есть побочные действия.
Напомним, ранее психиатр Михайлов рассказал krsk.aif.ru, что современные препараты от депрессии не делают человека заторможенным. Их создают специально для социально-активных людей, которые работают, водят автомобиль и ведут насыщенную жизнь.