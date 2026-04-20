Автобусные туры из Москвы в Анапу и Геленджик запустят в июне

С июня 2026 года для жителей столицы и регионов по пути следования открывается доступный способ добраться до курортов Краснодарского края. О запуске автобусных программ, которые будут действовать с 11 июня по 17 сентября, рассказали в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Автобусы отправляются только из Москвы. Однако в этом году появилась важная опция: теперь можно подсесть по пути — в Воронеже и Ростове-на-Дону.
Отправление — из Москвы, от автостанции «Новоясеневская» (Новоясеневский тупик, 4, станция метро «Новоясеневская» или «Битцевский парк») или от метро «Физтех». Время отправления — ориентировочно 10:00. Обратно из Анапы автобусы будут отправляться от автовокзала, предварительно, в 22:00. Дорога до Анапы займет от 20 до 24 часов, путь до Геленджика будет чуть дольше.
Недельный тур в Анапу на двоих в июне обойдется в сумму от 67 тысяч рублей. В эту стоимость уже включены проезд в обе стороны, проживание в отеле 2 и питание по системе «все включено».
Туроператоры отмечают, что такие поездки чаще всего бронируют под отели среднего сегмента. Несмотря на то, что текущий спрос сопоставим с прошлым годом, туроператоры ожидают рост продаж на 20−25% ближе к разгару сезона. Глубина бронирования на данный момент составляет около месяца.