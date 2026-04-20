ПривЖД: ретропоезд «Воинский эшелон» не будет останавливаться в Волгограде

В составе ретропоезда — два действующих паровоза и пять железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны.

Ретропоезд «Воинский эшелон», который ежегодно формируется при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва», не будет останавливаться в Волгограде весной 2026 года, сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги.

На территории региона он посетит только одну станцию — в городе Петров Вал Камышинского района. Его жители смогут принять участие в патриотическом проекте 10 мая.

В составе ретропоезда — два действующих паровоза и пять железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны.

Ранее стало известно, что военный парад 9 мая не будет проходить в Волгограде на площади Павших Борцов — для его проведения назначено новое место.