В Челябинской области участники СВО начали изучать технологии управления

Четвертый модуль программы «Герои Южного Урала», посвященный современным технологиям управления, проходит с 14 по 24 апреля в Челябинской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Программа четвертого модуля включает изучение современных концепций и моделей управления, вопросов цифровой трансформации, применения искусственного интеллекта и подходов к клиентоцентричности. Также участники узнают о гибких управленческих технологиях и инструментах дизайн-мышления. Отдельное внимание уделено разработке индивидуальных планов профессионального развития. Одним из центральных событий стала встреча участников с представителями проекта «Управленческие кадры Урала» из Свердловской области.
Образовательный модуль сочетает теоретическую и практическую подготовки. Для слушателей программы проводят лекции и семинары с участием федеральных и региональных экспертов, практиков государственного и муниципального управления. Также организованы проектная работа, консультации и подготовка итоговых выпускных работ и командообразующие мероприятия.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.