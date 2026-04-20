В Симферополе около 100 школьников повысили финансовую грамотность

Участниками информационного часа «От ракушек до биткоина», организованного в Республиканской детской библиотекой им. В. Н. Орлова, стали около 100 школьников Симферополя. Мероприятие прошло по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в аппарате совета министров Республики Крым.
Ведущий экономист регионального отделения Банка России Светлана Дубышкина провела для ребят экскурсию по фотовыставке «От купюр». Экспозиция, сформированная на основе материалов коллекции Банка России, показала эволюцию денежных знаков: от ассигнаций эпохи Екатерины II до современных банкнот. Также состоялась интерактивная викторина «Финансовое планирование», в ходе которой дети закрепили полученные знания на практике.
Особое внимание было уделено вопросам цифровой безопасности. Участники получили практические рекомендации по защите персональных данных, алгоритмам действий в подозрительных ситуациях и научились распознавать признаки мошеннических схем в интернете и по телефону. Кроме того, на тематической полке «Деньги России» юные читатели нашли много интересной информации об истории и секретах монетного дела и современных финансовых технологиях.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.