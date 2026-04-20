Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теле- и радиовещание прервут в шести районах Воронежской области

Ограничения связаны с профилактическими работами.

Источник: АиФ Воронеж

Телевидение и радиовещание отключат в некоторых районах Воронежской области на текущей рабочей неделе в связи с профилактическими работами. Об этом предупредили в РТРС.

Ограничения коснутся бесплатных цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, транслирующих 20 общефедеральных телеканалов, а также местного радиовещания.

Так, с 10:00 до 16:00 среды, 22 апреля, теле- и радиосигнал пропадёт в посёлках Новенький Павловского района и Подгоренский Подгоренского района, а также в Острогожске.

В четверг, 23 апреля, в те же часы ограничения коснутся сёл Платава Репьёвского района, Старая Калитва Россошанского района, посёлка Таловая Таловского района.