С 21 апреля омичи смогут проголосовать за объекты благоустройства

С 21 апреля в Омской области стартует всероссийское голосование за объекты благоустройства. Голоса жителей региона определят, какая общественная территория получит вторую жизнь в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этой теме была посвящена пресс-конференция, которая прошла сегодня, 20 апреля, в Омском городском пресс-центре.
Голосование продлится по 12 июня.
Участвовать могут все жители старше 14 лет. Территорий для выбора много — 116 по всему региону (15 из них — в Омске).
Сделать это можно тремя способами: онлайн через платформу «Госуслуги»; с помощью волонтёров (они будут работать в ТЦ «Омский», «Терминал», «Мега», в парке «Зелёный остров» и на Пешеходном Любинском); на рабочем месте (если предприятие подключилось к движению, обученные коллеги помогут).
Итоги подведут к 20 июня.
В каждом муниципальном образовании определят одного победителя, набравшего больше всех голосов. Именно этот объект благоустроят в первую очередь. Подрядчиков начнут искать уже осенью, а строительный сезон-2027 откроется, как только позволит погода.
По словам спикеров пресс-конференции, в прошлом году в голосовании приняли участие 160 тысяч омичей. В целом с 2018 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Омской области уже привели в порядок более 600 общественных пространств. Ежегодно регион получает из федерального центра около 500 млн руб. субсидий. Но это не предел. Благодаря победам во всероссийских конкурсах малых городов (Калачинск, Тара, Тюкалинск и др.) в копилку добавляется ещё порядка 100 млн руб. на проект. В итоге ежегодный «бюджет преображения» Омской области превышает 800 миллионов.
За время реализации проекта в регионе появились новые точки притяжения. Восстановили центральные площади в Горьковском и Любинском районе, обновили городские парки в Русской Поляне и Крутинке.
Есть и «звёздные» проекты. Например, «Городской сад» у ТЮЗа в Омске. Это место включено в федеральный реестр лучших практик.
В этом году работы развернутся на четырёх объектах в Омске, включая продолжение благоустройства пляжа «Центральный-2», площади Бухгольца, территории, прилегающей к КДЦ «Иртыш», и части набережной Тухачевского вблизи Омской крепости. В районах приведут к финалу масштабные проекты в Нововаршавке, Исилькуле и Называевске.