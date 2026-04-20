В России увеличилось количество доноров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Количество доноров крови в России в 2025 году увеличилось на 1,2% и составило 1,4 млн человек.

Источник: НИА Красноярск

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Также увеличилось и количество донаций на 1,3%. Это происходит ежегодно, и общее количество донаций составило 3,5 миллиона».

По словам главы Минздрава, сегодня донорская кровь используется не только непосредственно для трансфузии, но и для создания лекарственных препаратов. Один из них — антирезусный иммуноглобулин, который используется для профилактики резусного конфликта у беременных женщин.

Кроме того, по словам министра, в 2025 году увеличилось количество донаций в том числе клеточных составляющих, в частности тромбоцитов.