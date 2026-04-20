В Пугачевском поселении Волгоградской области выбрали нового главу

Подавляющее большинство жителей поддержали кандидата от «Единой России».

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные в Котельниковском районе Волгоградской области прошли досрочные выборы главы Пугачевского сельского поселения. Жители активно выразили свою волю, выбирая нового руководителя, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на избирком.

По итогам голосования, главой поселения стала Марина Шляпцева. Ее кандидатуру выдвинуло местное отделение политической партии «Единая Россия». Она получила убедительную поддержку: за нее проголосовали 96,62% избирателей, принявших участие в выборах. Общая явка составила 42,86%.

Территориальная избирательная комиссия Котельниковского района уже подвела окончательные итоги. Все избирательные процедуры признаны состоявшимися и действительными.

