В Пугачевском поселении Волгоградской области выбрали нового главу

В минувшие выходные в Котельниковском районе Волгоградской области прошли досрочные выборы главы Пугачевского сельского поселения. Жители активно выразили свою волю, выбирая нового руководителя, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на избирком.
По итогам голосования, главой поселения стала Марина Шляпцева. Ее кандидатуру выдвинуло местное отделение политической партии «Единая Россия». Она получила убедительную поддержку: за нее проголосовали 96,62% избирателей, принявших участие в выборах. Общая явка составила 42,86%.
Территориальная избирательная комиссия Котельниковского района уже подвела окончательные итоги. Все избирательные процедуры признаны состоявшимися и действительными.