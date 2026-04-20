На Кубани сотрудники школ и детсадов изучили бережливое управление

Сотрудники 10 школ и детских садов Калининского района Краснодарского края прошли обучение инструментам бережливого управления. Их внедряют по национальному проекту «Эффективная и конкурентрная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.
«Программа тренингов построена вокруг четырех ключевых тем, которые последовательно знакомят слушателей с философией и инструментарием бережливого управления в социальной сфере. Первая тема закладывает теоретическую базу. Затем акцент смещается в практическую плоскость. Далее следует “Фабрика процессов”, на примере оптимизации закупок позволяющая в реальном времени применить полученные знания. Завершает программу блок по разработке и внедрению лучших практик, который учит тиражировать успешные решения в повседневную деятельность учреждений», — отметила старший руководитель проектов Евгения Шамян.
Обучение успешно прошли 38 представителей из 10 образовательных организаций Калининского района. Они разработали карточки своих проектов, чтобы зафиксировать ключевые параметры и ожидаемые результаты еще до начала работ. После реализации этих проектов они смогут проанализировать полученные данные и выявить наиболее успешные подходы. Это позволит определить лучшие практики, которые обеспечат экономию ресурсов и повышение эффективности.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.