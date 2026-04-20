В Новосибирской области ускорили ремонт дорог

В Новосибирской области дорожные работы ведутся в ускоренном режиме.

Источник: Сиб.фм

Подрядчики задействуют больше техники и людей, чтобы быстрее привести трассы в порядок. За состоянием покрытия регулярно следят профильные службы.

По данным ТУАД, уже обновлено почти 8 тысяч квадратных метров асфальта и свыше 100 тысяч квадратных метров щебёночного покрытия. Речь идёт о локальных участках, где требовалось срочное вмешательство.

Специалисты подчёркивают, что ямочный ремонт остаётся временной мерой. Его основная задача — устранить опасные дефекты и обеспечить безопасность движения.

Параллельно в регионе запустили асфальтобетонные заводы, которые выпускают горячие смеси для дорожных работ. Это позволяет поддерживать темпы ремонта.

Основной этап восстановления дорог начнётся позже — после завершения паводка и установления устойчиво тёплой погоды.