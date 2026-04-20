Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Дудинки вернули 12 млн рублей переплаты за коммунальные услуги

В Дудинке прокуратура добилась перерасчета платы за коммунальные услуги на сумму более 12 млн рублей. Поводом стали массовые жалобы жителей, в 38 многоквартирных домах фиксировались перебои с отоплением в разгар морозов.

Проверка надзорного ведомства показала серьезные нарушения со стороны АО «Таймырбыт» и ООО «Дудинская управляющая компания». Организации не соблюдали правила эксплуатации теплосетей и лицензионные требования.

Прокуроры обследовали проблемные дома и выявили типичные нарушения: неравномерный прогрев стояков и батарей, наледь и подтопления в подпольях, течи канализации, мусор и строительные отходы, поврежденная теплоизоляция труб, сосульки и изморозь на конструкциях. В ряде домов также отсутствовали горячая и холодная вода, а сроки ремонта по заявкам систематически срывались.

Несмотря на это, плату за коммунальные услуги жильцам начисляли в полном объеме. Прокуратура внесла представления руководителям организаций и возбудила административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами).

После вмешательства надзорного ведомства компании приступили к устранению нарушений. Жителям Дудинки провели перерасчет, их права восстановлены.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.