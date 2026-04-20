Жителям Дудинки вернули 12 млн рублей переплаты за коммунальные услуги

В Дудинке прокуратура добилась перерасчета платы за коммунальные услуги на сумму более 12 млн рублей. Поводом стали массовые жалобы жителей, в 38 многоквартирных домах фиксировались перебои с отоплением в разгар морозов.
Проверка надзорного ведомства показала серьезные нарушения со стороны АО «Таймырбыт» и ООО «Дудинская управляющая компания». Организации не соблюдали правила эксплуатации теплосетей и лицензионные требования.
Прокуроры обследовали проблемные дома и выявили типичные нарушения: неравномерный прогрев стояков и батарей, наледь и подтопления в подпольях, течи канализации, мусор и строительные отходы, поврежденная теплоизоляция труб, сосульки и изморозь на конструкциях. В ряде домов также отсутствовали горячая и холодная вода, а сроки ремонта по заявкам систематически срывались.
Несмотря на это, плату за коммунальные услуги жильцам начисляли в полном объеме. Прокуратура внесла представления руководителям организаций и возбудила административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами).
После вмешательства надзорного ведомства компании приступили к устранению нарушений. Жителям Дудинки провели перерасчет, их права восстановлены.
