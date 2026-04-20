Паром между Листвянкой и портом Байкал будет ходить реже

IrkutskMedia, 20 апреля. АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» с 21 апреля 2026 года уменьшит количество рейсов на паромной переправе «Порт Байкал — причал Рогатка — Порт Байкал». Причиной стало наличие задолженности бюджета Приангарья перед перевозчиком.
Как сообщает пресс-служба ГК «Истлэнд», рейсы будут убирать постепенно:
- с 21 апреля отменят рейс № 4 (из Порта Байкал в 10.45, от причала Рогатка в 11.15);
- с 25 апреля отменят рейс № 8 (из Порта Байкал в 15.50, от причала Рогатка в 16.15);
- с 29 апреля отменят рейс № 5 (из Порта Байкал в 13.15, от причала Рогатка в 13.40).
Напомним, с 1 мая планируется полное прекращение курсирования парома «Байкальские воды». Всего с начала года предприятие выполнило более 500 кругорейсов.
Как отметили в ГК «Истлэнд», информация о задержках платежей подтверждается письмами от ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области». В них указано, что задержка связана с непоступлением средств из областного бюджета.
В сложившейся ситуации перевозчик заявляет о вынужденной остановке перевозки пассажиров, грузов и транспорта до момента погашения задолженности. Переправа долгие годы обеспечивала транспортное сообщение между Портом Байкал и посёлком Листвянка и ежегодно обслуживала более 10 тысяч человек, включая местных жителей и туристов.
Добавим, что ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области сообщили, что документация на оплату по Соглашению с АО «ВСРП» о предоставлении из регионального бюджета субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом по маршруту «Порт Байкал — причал Рогатка — Порт Байкал», находится в министерстве финансов Приангарья. Ожидается ее проведение в рамках исполнения бюджета.