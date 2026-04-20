Сказку «Волшебник Изумрудного города» представил Нижегородский театр кукол

Сказку «Волшебник Изумрудного города» представил юным зрителям и их родителям Нижегородский театр кукол. Здесь есть всё — и огромный людоед, и гигантские саблезубые тигры, и коварные волшебницы, и настоящая дружба.
Режиссёр Дмитрий Марков рассказал эту сказку от лица Гудвина — изобретателя, шарманщика и циркача, не по своей воле ставшего Великим Обманщиком. Он есть не только кукольный, но и самый настоящий! Исполнитель этой роли Александр Носов ведёт за собой зрителей и героев, раскрывая им подробности удивительной истории и чем-то напоминая папу Карло, опекающего любимых им кукол. Он выходит на сцену, заводит шарманку, и начинается сказка — красочная, полная волшебства и приключений. Сказка в сказке.
Художник-постановщик спектакля Сергей Зильберлейб не только создал кукол, которые вызывают море положительных эмоций, но и очень изящно придумал, как показать все фантастические моменты истории.
Эффектен танец саблезубых тигров, эпизод в замке Людоеда, превращения Великого и Ужасного в живую голову, морскую деву, чудище с глазами и рогами и огненный шар — всё это выглядит впечатляюще. И, конечно, самый страшный момент сказки — то, как тает Бастинда, созданный с юмором и жутковатым натурализмом.
Неудивительно, что за эту работу Сергей получил награду за «Лучшее художественное оформление спектакля» на фестивале «Премьеры сезона». Он соединил средневековую стилистику привычных для сказки замков и башенок со стимпанком, который отлично совпал с темой «волшебных» очков. А вместе со стимпанковской музыкой, созданной Сергеем Коларьковым, это дало истории новые краски.
Эффектно дополнили спектакль и проекции, но ровно настолько, чтобы не превратить спектакль в мультфильм. И домик Элли в вихре урагана, и вороны, и летающие обезьяны появляются перед зрителями в кукольном плане.
Дмитрий Марков рассказал, что самым сложным для него было сделать эпизод про Бастинду.
«Мы показываем на видео то, что видит Бастинда в свою подзорную трубу, когда направляет волков, ворон и летучих обезьян, чтобы погубить Элли и её друзей. Все эти вставки мы и сделали на видео, а сочетать его, театр кукол, свет и музыку технически — самое сложное», — объяснил режиссёр и признался, что книги Александра Волкова для него — это как сага про «Властелина колец», поэтому он снова и снова возвращается к этой теме.
В театральном училище он уже ставил несколько спектаклей по сказкам Волкова, и если зрителям понравится новая сказка, то вполне возможно, в будущем мы увидим и другие приключения Элли и её друзей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, какими Нижегородский театр кукол представил «Незнайку и его друзей».