Обходные маршруты введут в зоне строительства канатной дороги через Оку

В Нижнем Новгороде продолжается строительство канатной дороги через Оку, которая свяжет станцию метро «Заречная» с проспектом Гагарина. Работы перешли в активную фазу, но движение по бульвару Заречному сохраняется без изменений.
Как сообщает АО «Урбантех Канатные дороги», для пешеходов организуют временные крытые галереи и настилы. Подъезды к станции «Тихая гавань» и опоре № 9 сделают со стороны улицы Баумана, а доступ к стройплощадке станции «Проспект Гагарина» и опорам № 15 и № 17 — со стороны проспекта Гагарина. На въездах и выездах установят предупреждающие знаки и ограждения с сигнальными фонарями.
Как отметила директор по реализации проектов АО «Урбантех Канатные дороги» Светлана Тришина, комплексный подход позволяет минимизировать влияние работ на городскую среду. После завершения строительства все временные элементы демонтируют.
Напомним, проектом предусмотрены три станции: «Заречная», «Тихая гавань» и «Проспект Гагарина». Запуск канатной дороги запланирован на 2027 год. Время в пути составит около 15 минут, а пассажиропоток — до 10 тысяч человек в сутки.