Ямальские спасатели провели занятие для школьников из ДНР

Специалисты «Ямалспаса» из Ямало-Ненецкого автономного округа познакомили школьников Волновахского района ДНР с возможностями дронов. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в департаменте гражданской защиты региона.
На занятиях спасатели подробно рассказали о применении беспилотных летательных аппаратов в повседневной профессиональной деятельности. Ребята узнали, как дроны помогают отслеживать обстановку в период весеннего половодья, контролировать ситуацию в сезон высокой пожарной опасности, а также вести поиск заблудившихся в природной среде.
Особый интерес вызвали тактико-технические характеристики аппаратов: дальность полета, продолжительность работы, возможности тепловизоров и камер высокого разрешения. Кроме того, школьники попробовали себя в роли операторов дронов с помощью специальногосимулятора на компьютере. Такая форма погружения позволила подросткам не только узнать теорию, но и ощутить нюансы управления сложной техникой на практике.
«Мы приезжаем в Волновахский округ не впервые и видим живой интерес ребят к нашей работе. Знакомство с беспилотниками — это не просто демонстрация возможностей, а реальная возможность расширить кругозор, заинтересовать современными профессиями и показать, как технологии служат спасению людей», — отметил представитель «Ямалспаса» Дмитрий Афанасьев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.