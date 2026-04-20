Главу управления дорог Хабаровска наказали за незаконный аванс.

В ходе проверки установлено, что летом 2025 года ведомство заключило контракт с частной организацией на капитальный ремонт освещения. Через десять дней после подписания договора стороны необоснованно изменили его условия, предусмотрев выплату аванса на закупку материалов. При этом в качестве причины корректировки было указано лишь стремление обеспечить качественное выполнение работ, сообщает Прокуратура по Хабаровскому краю.