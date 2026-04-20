Главу управления дорог Хабаровска наказали за незаконный аванс

Главу управления дорог Хабаровска наказали за незаконный аванс.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска признан виновным в нарушении правил изменения условий муниципального контракта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе проверки установлено, что летом 2025 года ведомство заключило контракт с частной организацией на капитальный ремонт освещения. Через десять дней после подписания договора стороны необоснованно изменили его условия, предусмотрев выплату аванса на закупку материалов. При этом в качестве причины корректировки было указано лишь стремление обеспечить качественное выполнение работ, сообщает Прокуратура по Хабаровскому краю.

Подобные действия противоречат закону, так как изначально возможность авансовых платежей в документации отсутствовала. За неправомерное изменение условий контракта должностное лицо привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 7.30.2 КоАП РФ. В качестве наказания руководителю управления назначен административный штраф.

