В Красноярском крае сделали почти 2 тысячи кормушек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В крае подвели итоги экологической акции «Сохраним птиц — сохраним леса». Масштабная инициатива объединила сотрудников лесной отрасли, представителей образовательных учреждений, педагогов, а также школьников — участников школьных лесничеств.

Источник: НИА Красноярск

В рамках акции по всему региону прошли разнообразные мероприятия: выставки, лекции, семинары, конкурсы и квесты. Участники организовывали флешмобы, проводили мастер-классы по изготовлению кормушек и скворечников, а также создавали видеоролики, посвященные птицам и их роли в экосистеме.

По итогам акции участие в ней приняли более 9 тысяч человек. Совместными усилиями было изготовлено почти 2 тысячи кормушек и 264 скворечника. Всего в рамках инициативы проведено 1526 мероприятий.