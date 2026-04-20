В Сочи на курорте «Роза Хутор» началась подготовка к летнему сезону

Кроме того, 27 апреля начнет работу канатная дорога «Олимпия». Она проходит над пропастью с панорамными видами на хребты Аибга и Псехако и ведет к Горной Олимпийской деревне. В этот же день заработает горный аттракцион родельбан — управляемые альпийские сани, разгоняющиеся по треку с тремя виражами до 40 км/ч. Летний сезон начнется на «Роза Хутор» 1 мая. Гостям будут доступны 64 км пеших троп, 20 км канатных дорог, парк водопадов «Менделиха» и самая высокая смотровая площадка Сочи — Каменный столб.