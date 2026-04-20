В Сочи на курорте «Роза Хутор» началась подготовка к летнему сезону

Подготовка к летнему сезону стартовала на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
«С 13 по 30 апреля на профилактику отправятся подъемники “Роза Хутор”, ведущие до отметки 2320 метров над уровнем моря, включая “Олимпию” и “Кавказский экспресс”. В период межсезонья будут доступны путешествия на канатной дороге “Стрела” протяженностью около четырех километров — самой длинной в Европе. Из Роза Долины (560 метров над уровнем моря) “Стрела” доставит гостей на высоту 1600 метров над уровнем моря в одноименный горный парк», — отметили в пресс-службе курорта.
Кроме того, 27 апреля начнет работу канатная дорога «Олимпия». Она проходит над пропастью с панорамными видами на хребты Аибга и Псехако и ведет к Горной Олимпийской деревне. В этот же день заработает горный аттракцион родельбан — управляемые альпийские сани, разгоняющиеся по треку с тремя виражами до 40 км/ч. Летний сезон начнется на «Роза Хутор» 1 мая. Гостям будут доступны 64 км пеших троп, 20 км канатных дорог, парк водопадов «Менделиха» и самая высокая смотровая площадка Сочи — Каменный столб.
