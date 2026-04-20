Названы новые даты обработки парков от клещей

В паблике «Городские парки. Омск» в соцсети «Вконтакте» в понедельник, 20 апреля 2026 года, появилась актуальная информация об обработке парков от клещей.
Сообщается, что территории парка им. 30-летия ВЛКСМ и сада им. Кирова уже обработаны, а еще две локации обработают по новому графику.
Так, во вторник, 21 апреля 2026 года обработка состоится в саду «Сибирь» с 21 до 23 часов. А в среду, 22 апреля, от клещей обработают парк «Советский» с 8 до 11 часов.
Омичей просят учитывать эту информацию при планировании посещения в указанные дни и часы.