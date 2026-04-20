Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы новые даты обработки парков от клещей

Акарицидная обработка запланирована 21 и 22 апреля.

Источник: РИА "Новости"

В паблике «Городские парки. Омск» в соцсети «Вконтакте» в понедельник, 20 апреля 2026 года, появилась актуальная информация об обработке парков от клещей.

Сообщается, что территории парка им. 30-летия ВЛКСМ и сада им. Кирова уже обработаны, а еще две локации обработают по новому графику.

Так, во вторник, 21 апреля 2026 года обработка состоится в саду «Сибирь» с 21 до 23 часов. А в среду, 22 апреля, от клещей обработают парк «Советский» с 8 до 11 часов.

Омичей просят учитывать эту информацию при планировании посещения в указанные дни и часы.