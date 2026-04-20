Владимира Бахаря предложили на пост главы Счётной палаты Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вместе с председателем Заксобрания Алексеем Додатко выдвинули кандидатуру вице-премьера и министра финансов региона Владимира Бахаря на должность руководителя краевой Счётной палаты.
Инициативу озвучили на заседании президиума правительства. Котюков обратился к Бахарю с напутствием: теперь предстоит получить одобрение краевого парламента и пройти необходимые аттестационные процедуры в федеральной Счётной палате.
Глава региона надеется, что под новым руководством контрольное ведомство заметно повысит эффективность и качество своей работы.
