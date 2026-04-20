Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимира Бахаря предложили на пост главы Счётной палаты Красноярского края

Инициативу озвучили на заседании президиума правительства.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вместе с председателем Заксобрания Алексеем Додатко выдвинули кандидатуру вице-премьера и министра финансов региона Владимира Бахаря на должность руководителя краевой Счётной палаты.

Инициативу озвучили на заседании президиума правительства. Котюков обратился к Бахарю с напутствием: теперь предстоит получить одобрение краевого парламента и пройти необходимые аттестационные процедуры в федеральной Счётной палате.

Глава региона надеется, что под новым руководством контрольное ведомство заметно повысит эффективность и качество своей работы.

Ранее мы сообщали, что Алена Миронова назначена зампредседателя правительства Красноярского края.