Глава Revolut уточнил сроки выхода компании на IPO

Цифровой банк Revolut планирует провести первичное размещение акций не ранее 2028 года, сообщил генеральный директор компании Николай Сторонский, передает Bloomberg.
Отвечая на вопрос о сроках IPO, он предположил, что это может произойти через два года. «Мы — банк, а для банка доверие чрезвычайно важно. Публичные компании пользуются большим доверием, чем частные», — пояснил он.
Revolut, основанная в 2015 году, является одной из самых успешных европейских финтех-компаний. При этом у нее нет физических банковских отделений.
У Revolut есть банковская лицензия, выданная Банком Литвы в 2018 году. Штаб-квартира банка находится в Лондоне. Разрешение на банковскую деятельность (ограниченную лицензию) в Великобритании компания получила летом 2024-го, а в начале 2026-го — полную банковскую лицензию.
По словам Сторонского, до IPO Revolut может провести дополнительные вторичные размещения акций. Такие сделки компания обычно осуществляет раз в один-два года, обеспечивая ликвидность для ранних инвесторов и сотрудников и одновременно повышая оценку бизнеса. Последняя сделка, закрытая в ноябре прошлого года, оценивала компанию в $75 млрд против $45 млрд годом ранее.
В начале 2026-го Financial Times писала, что Revolut отказался от планов покупки банка в США и намерен подать заявку на получение банковской лицензии в этой стране. По словам источников газеты, компания ведет переговоры с американскими чиновниками о подаче заявки на лицензию через Управление контролера денежного обращения (Office for the Comptroller of the Currency, OCC).
В Revolut считают, что этот процесс будет быстрым, учитывая продвижение Белым домом повестки в плане смягчения регулирования. Компания заявила, что у нее уже около миллиона клиентов в США, и примерно половина ее депозитов в стране поступает от малых предприятий. Первоначально Revolut будет предлагать потребительские кредиты и кредитные карты.
Прибыль Revolut в прошлом году до налогообложения достигла рекордных 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,3 млрд), писал Reuters. При этом выручка компании в прошлом году выросла до 4,5 млрд фунтов стерлингов с 3,1 млрд фунтов стерлингов в 2024-м, в основном за счет доходов от комиссий, взимаемых с 68,3 млн клиентов.
