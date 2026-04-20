Глава Revolut уточнил сроки выхода компании на IPO

Финтех-компания Revolut выйдет на IPO не раньше 2028-го, рассказал ее глава Николай Сторонский. В начале этого года банк получил полную банковскую лицензию в Великобритании и планирует получить разрешение на деятельность в США.

Источник: РБК

Цифровой банк Revolut планирует провести первичное размещение акций не ранее 2028 года, сообщил генеральный директор компании Николай Сторонский, передает Bloomberg.

Отвечая на вопрос о сроках IPO, он предположил, что это может произойти через два года. «Мы — банк, а для банка доверие чрезвычайно важно. Публичные компании пользуются большим доверием, чем частные», — пояснил он.

Revolut, основанная в 2015 году, является одной из самых успешных европейских финтех-компаний. При этом у нее нет физических банковских отделений.

У Revolut есть банковская лицензия, выданная Банком Литвы в 2018 году. Штаб-квартира банка находится в Лондоне. Разрешение на банковскую деятельность (ограниченную лицензию) в Великобритании компания получила летом 2024-го, а в начале 2026-го — полную банковскую лицензию.

По словам Сторонского, до IPO Revolut может провести дополнительные вторичные размещения акций. Такие сделки компания обычно осуществляет раз в один-два года, обеспечивая ликвидность для ранних инвесторов и сотрудников и одновременно повышая оценку бизнеса. Последняя сделка, закрытая в ноябре прошлого года, оценивала компанию в $75 млрд против $45 млрд годом ранее.

В начале 2026-го Financial Times писала, что Revolut отказался от планов покупки банка в США и намерен подать заявку на получение банковской лицензии в этой стране. По словам источников газеты, компания ведет переговоры с американскими чиновниками о подаче заявки на лицензию через Управление контролера денежного обращения (Office for the Comptroller of the Currency, OCC).

В Revolut считают, что этот процесс будет быстрым, учитывая продвижение Белым домом повестки в плане смягчения регулирования. Компания заявила, что у нее уже около миллиона клиентов в США, и примерно половина ее депозитов в стране поступает от малых предприятий. Первоначально Revolut будет предлагать потребительские кредиты и кредитные карты.

Прибыль Revolut в прошлом году до налогообложения достигла рекордных 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,3 млрд), писал Reuters. При этом выручка компании в прошлом году выросла до 4,5 млрд фунтов стерлингов с 3,1 млрд фунтов стерлингов в 2024-м, в основном за счет доходов от комиссий, взимаемых с 68,3 млн клиентов.

