Глава Revolut уточнил сроки выхода компании на IPO

В Revolut считают, что этот процесс будет быстрым, учитывая продвижение Белым домом повестки в плане смягчения регулирования. Компания заявила, что у нее уже около миллиона клиентов в США, и примерно половина ее депозитов в стране поступает от малых предприятий. Первоначально Revolut будет предлагать потребительские кредиты и кредитные карты.