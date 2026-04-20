Сильные учителя — сильный регион: «Единая Россия» поддержала конкурс «Учитель года — 2026»

В минувшую пятницу, 17 апреля, на площадке пермской школы «Флагман» подвели итоги 36-го краевого конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2026». В финале соревнований свои навыки продемонстрировали 35 педагогов из разных территорий Пермского края. Участники боролись за победу в пяти номинациях: «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего образования», «Педагог дополнительного образования», «Педагог обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и «Специалист в области воспитания».
Церемонию награждения открыл губернатор Пермского края, Секретарь регионального отделения партии Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что система школьного образования в регионе является одной из лучших в стране.
«Мы делаем всё, чтобы наш родной регион оставался лидером по качеству образования, а это прежде всего обеспечиваете вы, учителя. Благодаря вам наши ребята побеждают на олимпиадах и конкурсах, показывают высокие результаты на экзаменах и выбирают будущую профессию в Прикамье. Без этого невозможно развитие региона», — отметил Дмитрий Махонин.
Главный приз в номинации «Учитель общего образования» и звание победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» завоевал Артем Малинин, учитель истории пермской Предметно-языковой школы «Дуплекс». Глава региона вручил педагогу сертификат на премию губернатора в размере 500 тысяч рублей.
От «Единой России» участников поздравил заместитель секретаря партии, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Александр Козюков.
Он вручил партийную символику призёрам в номинации «Педагог дополнительного образования» и поблагодарил учителей «Очень важно, чтобы в школах царили уют и красота. Глядя на то, как сегодня выглядят наши образовательные учреждения в Перми и по всему краю, я испытываю гордость за регион. Дети это чувствуют и понимают: учитель для них — не просто наставник, а друг и товарищ, который всегда рядом. Благодарю вас за преданность делу и эту важнейшую работу».
Все призеры конкурса получали от партии «Единая Россия» памятные призы.
«Конкурс “Учитель года” — это точка аккумуляции внутренних ресурсов и безусловная точка роста. Я сама участвовала в нём, будучи молодым специалистом, и теперь понимаю: конкурс позволяет педагогу собрать воедино все знания, соотнести их с современными вызовами и при необходимости скорректировать свою работу. Регулярное проведение таких конкурсов — признание важности учительского труда. Школа — это социальный институт, через который проходит каждый человек. Всё в этом мире делается школьными учителями, потому что именно они формируют будущее нации», — говорит директор школы № 42, участник предварительного голосования «Единой России» Наталья Кутищева.