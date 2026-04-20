Спортсмены из Красноярского края больше всех в России присели, пожали и потянули

Четыре спортсмена Красноярской академии летних видов спорта стали обладателями медалей Всероссийского чемпионата по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Екатеринбурге, где выступили свыше ста лучших спортсменов из 33 российских регионов. Пауэрлифтеры соревновались в шестнадцати весовых категориях. Чемпионов определяли по результатам классического троеборья, выполнения упражнений со штангой — приседания, жима лежа и становой тяги. Звание чемпионов страны завоевали Сергей Гладких и Семен Дукшанин, выступающие в весовых категориях до 66 килограммов и свыше 120 килограммов соответственно. Сергей Гладких в становой тяге и приседе показал одинаковый результат — 270 килограммов, а в жиме лежа — 190 килограммов. Семен Дукшанин в приседе взял 435 килограммов, в жиме лежа — 335 килограммов, а в становой тяге — 360 килограммов. Еще двое пауэрлифтеров, выступающих за Красноярский край, заняли призовые места: Евгений Степанов был удостоен серебряной награды в весовой категории до 93 килограммов, у Алексея Гулькова бронзовая медаль. По итогам турнира мужская сборная Красноярского края заняла 1-е место в общекомандном зачете.