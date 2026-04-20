Выпускник Нижегородской духовной семинарии Владислав Кузнецов погиб на СВО

Источник: Живем в Нижнем

Выпускник Нижегородской духовной семинарии Владислав Кузнецов погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Владислав Кузнецов закончил обучение в Нижегородской духовной семинарии в 2020 году. После этого он проходил срочную службу в рядах ВС РФ, в сентябре 2022 года был мобилизован.

Нижегородец участвовал в СВО в звании лейтенанта, был заместителем командира по военно-политической работе мотострелковой роты штурмового отряда 254-го мотострелкового полка. Он погиб в апреле 2026 года при выполнении задач на территории ДНР.

«Администрация, преподаватели, сотрудники и студенты семинарии выражают соболезнования родным и близким погибшего воина Владислава», — написали представители Нижегородской духовной семинарии.

