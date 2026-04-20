Красноярская фотоистория победила на Всероссийском конкурсе «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

Победная работа запечатлела братьев Егоровых на сцене БКЗ на ежегодном концерте «Мир, в котором я живу!».

Фотоистория «Когда музыка лечит души» стала победителем специальной номинации «Девять муз» Всероссийского конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность-2026».

Победная работа запечатлела братьев Никиту и Тимофея Егоровых на сцене Большого концертного зала Красноярской филармонии на ежегодном концерте «Мир, в котором я живу!». Его проводит Красноярская региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов (КРООПДИ) «ЩИТ», партнером которой много лет выступает АО «СУЭК-Красноярск».

«“Мир, в котором я живу!” — это пространство, где стираются границы, а особенные дети выходят на одну сцену с лучшими коллективами Красноярья. И в зале — не случайные зрители, а семьи, которые, как и сами артисты, прошли долгий путь реабилитации, занятий и веры в своих детей. Именно поэтому голоса участников звучат особенно пронзительно,» — рассказали организаторы концерта.

Для Никиты и Тимофея, которые прошли большой творческий путь — от финала «ШоуБиз», эфиров с Андреем Малаховым и выступлений с Димой Биланом до участия в Хоре Первых в Крыму, этот концерт стал по своему особенным.

«Эти встречи дарят не просто радость творчества. Они дарят веру в себя, в свои силы, в то, что искусство доступно каждому. Это момент, когда благотворительность становится музыкой, а музыка — настоящим спасением», — отмечают организаторы.

К слову, вместе с угольщиками КРООПДИ «ЩИТ» проводят немало подобных встреч: организуют творческие мастер-классы, прогулки по Енисею на теплоходе с насыщенной развлекательно программой, семейный досуг на базе отдыха, новогодние праздники для особенных детей.

Познакомиться с фотоисторией «Когда музыка лечит душу» и другими лучшими работами со всей России можно будет 22 апреля 2026 года в Москве, на выставке в Еврейском музее и центре толерантности, где пройдёт Форум-фестиваль #ДеньМецената.

Отметим, что конкурс «ОБЪЕКТИВная благотворительность» проводится в рамках проекта Форума Доноров «Развитие культуры партнёрства: День Мецената» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 2012 года и является единственным в России профессиональным фотоконкурсом, посвящённым теме благотворительности и социальной ответственности.

