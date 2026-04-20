Казахстанцы — ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно полететь в Россию

Акцию к 9 мая проводит российский авиаперевозчик.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. В честь Дня Победы авиакомпания «Аэрофлот» объявила об акции для ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Бесплатные билеты и привилегии получат граждане стран СНГ, а именно:

  • ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
  • бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
  • лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Акция коснется проживающих на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся их гражданами.

«Полеты в рамках акции доступны между любыми пунктами России, либо между городами России и Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Участвуют рейсы Аэрофлота, а также авиакомпаний “Россия”, “АйФлай” и “Аврора”, выполняемых под кодом SU», — говорится в сообщении.

Оформить билет можно в офисах и представительствах Аэрофлота и уполномоченных агентствах с 20 апреля по 12 мая 2026 года. Использовать сертификат можно с 12 июня 2026 года до 15 апреля 2027 года.

Первый перелет должен состояться в период с 3 по 12 мая 2026 года. Срок действия билета — 31 календарный день с момента первого полета.

«Ветеранам, а также их сопровождающим будут предложены бесплатный выбор места в салоне, персональное сопровождение в аэропорту, бесплатное размещение в бизнес-зале и приоритетная посадка на борт на стойках SkyPriority. На борту каждого ветерана ожидает персональное приветствие по громкой связи от командира воздушного судна и старшего бортпроводника — это знак глубокой признательности и благодарности людям, которые прошли через пламя Великой Отечественной войны», — рассказала пресс-служба авиакомпании.

При оформлении бесплатных билетов ветеранам и участникам ВОВ предложат подарок от авиакомпании — сертификат на два лица на бесплатный перелет экономическим классом туда-обратно по России, либо между городами России и Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

И впервые владельцам сертификатов предоставлена возможность бесплатно однократно переоформить билет на другие даты, если поменялись планы.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше