Лукашенко опроверг, что Европа хочет военного конфликта с Беларусью

Лукашенко высказался о том, что Европа хочет военного конфликта с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг, что Европа хочет военного конфликта с Беларусью, сообщил телеканал RT.

Журналист Рик Санчес поинтересовался мнением главы республики о том, хочет ли Европа войны против Беларуси и России. Вопрос прозвучал из-за воинственной риторики со стороны отдельных лидеров европейских стран, в частности, канцлера Германии Фридриха Мерца. На что Лукашенко сказал, что это невозможно.

— По крайней мере, сейчас они этого не хотят. Как будет завтра? Время покажет, — прокомментировал он.

Александр Лукашенко обратил внимание на сильную турбулентность и непредсказуемость современного мира. И пояснил, что по этой причине — «непонятно и неизвестно, что будет завтра, не то что послезавтра». Но все же он сказал о своей уверенности в том, что Европа не хочет столкновения с Беларусью и Россией.

— Ни в коем случае. Я в это не верю, какая бы там ни была риторика, — заявил глава государства.

Далее Лукашенко пояснил свою точку зрения тем, что, например, сейчас у Европы складываются не слишком хорошие отношения с США. И подчеркнул, что военный конфликт с Беларусью и Россией может плохо закончиться для европейцев.

Еще Рик Санчес спросил, считает ли белорусский президент, что, в связи с этим, НАТО вскоре может прийти конец. На, что Лукашенко ответил отрицательно, пояснив, что даже в случае, если президентом США Дональдом Трампом будет принято решение о распаде НАТО, то у него не хватит времени, чтобы это осуществить. А затем, как полагает глава Беларуси, придут другие люди, которые будут спасать НАТО.

— Да и Трамп, и его люди понимают, что НАТО — это не только боеголовки и деньги Соединенных Штатов Америки. Это колоссальный плацдарм Соединенных Штатов Америки вместе со своими союзниками на Евразийском континенте, — заключил президент Беларуси.

При этом Александр Лукашенко предупредил Украину, Литву, Латвию, Польшу и Эстонию о попытках агрессии.

Еще белорусский лидер сказал, что ему жалко украинцев, избравших в свое время президентом Владимира Зеленского.

Также глава республики сказал, кому аукнется конфликт на Ближнем Востоке, дав его расклад.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше