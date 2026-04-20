Лукашенко опроверг, что Европа хочет военного конфликта с Беларусью

Еще Рик Санчес спросил, считает ли белорусский президент, что, в связи с этим, НАТО вскоре может прийти конец. На, что Лукашенко ответил отрицательно, пояснив, что даже в случае, если президентом США Дональдом Трампом будет принято решение о распаде НАТО, то у него не хватит времени, чтобы это осуществить. А затем, как полагает глава Беларуси, придут другие люди, которые будут спасать НАТО.