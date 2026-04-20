Проекты оздоровления водных объектов в 2026-м обозначил Андрей Бочаров

Оперативное совещание провел утром 20 апреля глава волгоградского региона Андрей Бочаров. По итогам встречи с вице-премьером Дмитрием Патрушевым губернатор поставил задачи по оздоровлению водных объектов Волго-Донского бассейна на территории области.
Глава области отметил, что работа по сбережению окружающей среды и природных ресурсов проводится в регионе в тесном взаимодействии с российским правительством, соответствующими министерствами и ведомствами. При этом учитываются мнение общественности и рекомендации Российской Академии наук, привлекаются специалисты ведущих НИИ страны.
«Отдельное внимание уделяется оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы — уникального биосферного заповедника ЮНЕСКО, природного парка, в значительной мере влияющего на качество жизни жителей нашего и других регионов страны», — подчеркнул губернатор.
В числе результатов работы Бочаров назвал повышение уровня обводнения Волго-Ахтубинской поймы и перевод части ее объектов в режим естественной эксплуатации. Очередной этап стартовал в 2025 году — в течение шести лет планируется построить 62 водопропускных сооружения и расчистки 116 км рек, ериков и озер.
«В том числе предстоит восстановить гидрологический режим реки Иловля, реализовать второй этап расчистки реки Медведица и ряд других объектов», — уточнил глава региона.
Ранее сообщалось, что Волжская ГЭС увеличила объем сбросов в апреле 2026-го раньше намеченного срока.