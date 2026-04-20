В Госдуме предложили сократить трудовой стаж медиков для досрочной пенсии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил сократить на три года трудовой стаж медиков, необходимый для досрочного выхода на пенсию.
Законопроектом предлагается сократить требуемую продолжительность специального стажа медицинской деятельности с 25 до 22 лет в сельской местности и поселках городского типа и с 30 до 27 лет в городах.
«Право на досрочное получение страховой пенсии по итогам выслуги лет является одной из немногих социальных гарантий государства. Для большинства медиков пенсия представляет собой существенную прибавку к зарплате, а для тех, кто не выработал необходимый стаж, это важный стимул оставаться в профессии. Мы предлагаем сделать этот стимул еще более значимым», — прокомментировал Миронов РИА Новости.