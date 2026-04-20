В Чебоксарах открыли операционный кабинет для домашних животных и птиц

Современный операционный кабинет для лечения домашних животных и птиц начал работать в Чебоксарской городской станции по борьбе с болезнями животных. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в государственной ветеринарной службе Чувашской Республики.
Операционный кабинет оснащен специализированным бестеневым освещением. Для снижения кровопотерь во время операций используется современный электрокоагулятор, а для контроля состояния и реабилитации тяжелых пациентов — системы жизнеобеспечения: от шприцевых насосов до камеры оксигенации для животных с проблемами дыхания. Кроме того, Чебоксарская городская ветеринарная станция первая в республике внедрила электронную регистратуру с ведением ветеринарной карты животного.
«Важно, чтобы владельцы животных доверяли государственной ветеринарной службе, зная, что здесь доступны самые сложные операции для помощи друзьям нашим меньшим. Этот кабинет — первая ласточка. Планируем открыть еще 10 таких операционных по всей Чувашии. Наша задача — чтобы и в столице, и в муниципальных округах республики владельцы животных получали помощь одинаково высокого уровня», — подчеркнул руководитель ветеринарной службы региона Александр Шакин.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.