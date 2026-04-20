Бочаров: в пойме и на Дону расчистят 116 км рек и ериков

Губернатор Волгоградской области акцентировал внимание.
подчиненных на необходимости выполнения и контроля работы по оздоровлению.
водных объектов Волго-Донского бассейна. Как сообщили в администрации региона,
Андрей Бочаров поставил задачи своим замам на сегодняшнем оперативном совещании.
по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием.
Патрушевым, визит которого состоялся на прошлой неделе.
Глава региона подчеркнул, что отдельное внимание.
уделяется оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы.
— Одним из важных результатов нашей работы стало.
серьезное повышение уровня обводнения Волго-Ахтубинской поймы и перевод.
значительной части объектов поймы в режим естественной эксплуатации. В 2025.
году стартовал очередной шестилетний этап системной работы по оздоровлению.
водных объектов, расположенных на территории Волгоградской области, — планируется построить еще 62 водопропускных сооружения и расчистить 116 км рек,
ериков и озер, — заявил губернатор.
В частности, намечено восстановить.
гидрологический режим реки Иловля на участке в 32 километров; реализовать.
второй этап расчистки реки Медведица; продолжить активную работу на территории.
Волго-Ахтубинской поймы, реализовать ряд других объектов. Так, в прошлом году начался второй этап расчистки реки Медведица,
стартовали работы по расчистке реки Торгун. В Волго-Ахтубинской пойме продолжается возведение ГТС.
Андрей Бочаров в связи с важностью поставленных задач.
поручил своим подчиненным курировать работы по расчистке водоемов,
координировать экспертный и общественный контроль за проводимыми в сфере.
экологии водных объектов работами. Также глава региона ждет от чиновников.
достижения показателей нацпроектов в данной сфере и эффективного взаимодействия с правительством,
федеральными ведомствами по выполнению обозначенных целей..
Фото администрации Волгоградской области.