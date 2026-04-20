Бочаров: в пойме и на Дону расчистят 116 км рек и ериков

Губернатор Волгоградской области акцентировал внимание.

подчиненных на необходимости выполнения и контроля работы по оздоровлению.

водных объектов Волго-Донского бассейна. Как сообщили в администрации региона,

Андрей Бочаров поставил задачи своим замам на сегодняшнем оперативном совещании.

по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием.

Патрушевым, визит которого состоялся на прошлой неделе.

Глава региона подчеркнул, что отдельное внимание.

уделяется оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы.

— Одним из важных результатов нашей работы стало.

серьезное повышение уровня обводнения Волго-Ахтубинской поймы и перевод.

значительной части объектов поймы в режим естественной эксплуатации. В 2025.

году стартовал очередной шестилетний этап системной работы по оздоровлению.

водных объектов, расположенных на территории Волгоградской области, — планируется построить еще 62 водопропускных сооружения и расчистить 116 км рек,

ериков и озер, — заявил губернатор.

В частности, намечено восстановить.

гидрологический режим реки Иловля на участке в 32 километров; реализовать.

второй этап расчистки реки Медведица; продолжить активную работу на территории.

Волго-Ахтубинской поймы, реализовать ряд других объектов. Так, в прошлом году начался второй этап расчистки реки Медведица,

стартовали работы по расчистке реки Торгун. В Волго-Ахтубинской пойме продолжается возведение ГТС.

Андрей Бочаров в связи с важностью поставленных задач.

поручил своим подчиненным курировать работы по расчистке водоемов,

координировать экспертный и общественный контроль за проводимыми в сфере.

экологии водных объектов работами. Также глава региона ждет от чиновников.

достижения показателей нацпроектов в данной сфере и эффективного взаимодействия с правительством,

федеральными ведомствами по выполнению обозначенных целей..

Фото администрации Волгоградской области.