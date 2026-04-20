Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику 25 апреля

25 апреля Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
В указанную дату по всей России, при поддержке Министерства строительства РФ, состоится крупномасштабная акция по уборке территорий. В мероприятии примут участие участки, обустроенные в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также пространства, преображённые ранее благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Участники субботника будут выполнять различные задачи: очищать дворы и общественные пространства, сажать деревья и цветы, обновлять внешний вид скульптур и малых архитектурных форм, красить скамейки, цоколи и ограждения, а также поддерживать чистоту в подъездах. Помимо этого, будут организованы мастер-классы, спортивные мероприятия, познавательные лекции и практические занятия.
К общероссийской кампании также присоединятся добровольцы с платформы «Добро.РФ». Они проинформируют жителей Нижгородчины о предстоящем онлайн-голосовании на платформе, где можно будет выбрать объекты для будущего благоустройства. Любой гражданин, достигший 14-летнего возраста, имеет возможность внести свой вклад в позитивные преобразования родного города.
Ранее депутаты Гордумы Нижнего Новгорода присоединились к городскому субботнику.