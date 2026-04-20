В Воронеже ветераны СВО сыграли в волейбол сидя

Накануне во Дворце творчества детей и молодежи состоялся товарищеский матч по волейболу сидя между командами Воронежской и Липецкой областей. В пяти партиях победу одержали хозяева площадки — 3:2.
Участники матча получили памятные сувениры от представителей областной федерации волейбола.
Кстати, в этом сезоне сборная Воронежской области принимала участие в чемпионат России по волейболу сидя. Наши парни заняли девятое место среди 13 команд.
Напомним, что воронежская команда была организована весной 2024 года по инициативе ветеранов СВО усилиями регионального отделения фонда «Защитники Отечества» и мэрии Воронежа.