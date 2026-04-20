Угроза цунами высотой до 3 м объявлена в Японии после землетрясения

В Японии объявили предупреждение о цунами высотой до 3 м для северо-восточных регионов страны — Иватэ, Аомори, Мияги и юга Хоккайдо после сильного землетрясения магнитудой 7,5 у побережья префектуры Иватэ, пишет NHK.
По данным Японского метеорологического агентства, подземные толчки произошли днем у района Санрику и достигли интенсивности «верхний 5» по японской шкале. Уже зафиксированы волны: до 80 см в порту Кудзи и около 40 см в порту Мияко, уровень воды продолжает расти.
Власти выпустили предупреждение об угрозе цунами для территорий, где высота волн может достигать 1 м. В ряде районов приостановлено движение поездов синкансэн и местных линий JR.
Власти сообщают, что на АЭС «Фукусима-дайити», «Фукусима-дайни», а также на станциях «Хигасидори» и «Онагава» отклонений и изменений уровня радиации не зафиксировано.
В декабре 2025 года в Японии также объявили угрозу цунами для Хоккайдо, Аомори и Иватэ после землетрясения магнитудой 7,2. Эпицентр находился у Аомори на глубине 50 км. Власти призывают жителей прибрежных районов эвакуироваться на возвышенности.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.