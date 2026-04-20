Угроза цунами высотой до 3 м объявлена в Японии после землетрясения

По данным Японского метеорологического агентства, подземные толчки произошли днем у района Санрику и достигли интенсивности «верхний 5» по японской шкале. Уже зафиксированы волны: до 80 см в порту Кудзи и около 40 см в порту Мияко, уровень воды продолжает расти.