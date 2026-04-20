«Алроса» спрогнозировала рост мировых цен на алмазы в 1,5 раза

Источник: РБК

Мировые цены на природные алмазы в течение двух-трех лет могут вырасти минимум в полтора раза, примерно до $180 за карат. Такой прогноз в интервью «РИА Новости» дал начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами компании «Алроса» Сергей Тахиев.

«Конечный спрос хороший, предложение снижается, цены начинают расти, и постепенно сформированный объем запасов истощается», — сказал он.

Тахиев пояснил, что среднегодовой объем продаж неограненных алмазов традиционно достигает $14 млрд, однако в прошлом году он составил лишь около $9,5 млрд. Чтобы вернуться к привычному уровню выручки при сокращающемся предложении, стоимость камней, по его расчетам, должна вырасти как минимум в полтора раза. В качестве ориентира он привел среднюю цену реализации в Индии в 2025 году, которая находилась в районе $110 за карат, отметив, что стоимости есть куда расти.

«Алроса» (ПАО АК «АЛРОСА») — российская горнодобывающая компания, крупнейший в мире производитель алмазов. На ее долю приходится около 28−35% мировой добычи и более 95% добычи в России. Запасы алмазов компании составляют около 1 млрд карат, что обеспечит работу более чем на 30 лет при текущих уровнях добычи.

