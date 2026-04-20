«Алроса» спрогнозировала рост мировых цен на алмазы в 1,5 раза

Тахиев пояснил, что среднегодовой объем продаж неограненных алмазов традиционно достигает $14 млрд, однако в прошлом году он составил лишь около $9,5 млрд. Чтобы вернуться к привычному уровню выручки при сокращающемся предложении, стоимость камней, по его расчетам, должна вырасти как минимум в полтора раза. В качестве ориентира он привел среднюю цену реализации в Индии в 2025 году, которая находилась в районе $110 за карат, отметив, что стоимости есть куда расти.