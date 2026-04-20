Российские ученые разработали датчик для выявления диабета по дыханию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российские ученые разработали датчик на основе графена и полимера, напечатанный на обычной офисной бумаге, который способен в реальном времени выявлять диабет и другие заболевания по выдыхаемому воздуху.
Устройство способно выявлять предельно малые количества ацетона, аммиака и других веществ. Повышение их концентрации в выдохе является маркером сахарного диабета, сердечной недостаточности или проблем с почками. Устройство представляет собой тонкую пленку, которую легко закрепить на стандартной медицинской маске.
Принцип действия прибора основан на изменении электрического тока. Когда выдыхаемый воздух попадает на сенсор, газы захватываются поверхностью датчика, меняя его способность проводить ток. Результаты моментально выводятся на экран в виде графика. Высокая чувствительность позволяет отслеживать даже простое повышение уровня глюкозы после приема пищи.
Разработчики уже протестировали новый сенсор на 32 добровольцах, среди которых были здоровые люди, пациенты с диабетом и человек, перенесший инфаркт. Устройство успешно выявило в выдыхаемом воздухе больных людей пик, соответствующий ацетону, пишет ТАСС.