Провал дорожного покрытия зафиксировали на автомобильной дороге Вад — Новый Мир

Информация об обрушении на этом участке не соответствует действительности.

Провал дорожного покрытия был зафиксирован сегодня на 19 км автомобильной дороги Вад — Новый Мир в районе деревни Порецкое Вадского округа, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Объезд участка в настоящее время осуществляется через село Ичалки по дороге Перевоз — Шатки. Для выяснения причин произошедшего, оценки состояния дорожного полотна и принятия первоочередных мер на месте работает комиссия.

По итогам работы комиссии будут приняты решения о дальнейших действиях по устранению дефекта и восстановлению безопасного проезда на данном участке. О сроках завершения работ гражданам обещают сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что ремонт 112 км дороги Выкса — Вознесенское — Сатис завершится в 2026 году.