Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Алматы запустят фонтаны, ответили в акимате

В Алматы с начала мая поэтапно начнут запускать городские фонтанные комплексы. Предполагается, что они будут работать до октября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Источник: акимат Алматы

Как рассказали в акимате, фонтаны будут работать ежедневно с 08:00 до 23:00 до 1 октября. Поясняется, что работа фонтанов зависит от погоды: если температура опускается ниже 5 градусов, то работу фонтанов временно приостанавливают.

По информации управления развития общественных пространств города, в этом сезоне планируется запуск 55 коммунальных фонтанных комплексов, включая 11 «сухих» фонтанов. Обеспечение их технического состояния и санитарного содержания находится на постоянном контроле профильных служб.

«Подготовка к запуску была проведена заблаговременно. Специалисты выполнили комплекс работ, включающий очистку чаш и прилегающих территорий, обеззараживание воды, покраску и ремонт оборудования, а также проверку инженерных систем. Это позволяет обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объектов в течение всего сезона», — проинформировали в ведомстве.

Параллельно в южной столице продолжают обновлять ключевые фонтаны. В частности, под реконструкцию попали фонтан на площади Республики, а также у театра имени Г. Мусрепова.

«Работы находятся на завершающем этапе. Полное завершение реконструкции и благоустройства прилегающих территорий запланировано на третий квартал 2026 года», — добавили в акимате.