Когда в Алматы запустят фонтаны, ответили в акимате

Как рассказали в акимате, фонтаны будут работать ежедневно с 08:00 до 23:00 до 1 октября. Поясняется, что работа фонтанов зависит от погоды: если температура опускается ниже 5 градусов, то работу фонтанов временно приостанавливают.
По информации управления развития общественных пространств города, в этом сезоне планируется запуск 55 коммунальных фонтанных комплексов, включая 11 «сухих» фонтанов. Обеспечение их технического состояния и санитарного содержания находится на постоянном контроле профильных служб.
«Подготовка к запуску была проведена заблаговременно. Специалисты выполнили комплекс работ, включающий очистку чаш и прилегающих территорий, обеззараживание воды, покраску и ремонт оборудования, а также проверку инженерных систем. Это позволяет обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объектов в течение всего сезона», — проинформировали в ведомстве.
Параллельно в южной столице продолжают обновлять ключевые фонтаны. В частности, под реконструкцию попали фонтан на площади Республики, а также у театра имени Г. Мусрепова.
«Работы находятся на завершающем этапе. Полное завершение реконструкции и благоустройства прилегающих территорий запланировано на третий квартал 2026 года», — добавили в акимате.