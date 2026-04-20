Экскурсовод рассказал о курьезах и самом недооцененном месте Крыма

Крым занимает третье место в России по количеству аттестованных гидов — после Москвы и Санкт-Петербурга. На полуострове официальное свидетельство получили 637 экскурсовода, включая 20 гидов-перевозчиков. О самых забавных случаях и том, какой уголок Крыма незаслуженно обделен вниманием туристов, в беседе с «Крымской газетой» рассказал экскурсовод, краевед, коллекционер старых фотографий и телеведущий Николай Русин.
«Был случай: люди приехали на экскурсию в Алушту, думая, что находятся в Алупке, и после прогулки собрались зайти в Воронцовский дворец. Пришлось объяснять, что им предстоит довольно длинный путь — в другой город», — вспоминает гид.
Но бывают и более неожиданные вопросы. Однажды, добавляет Русин, после рассказа о том, как цесаревич Николай II ждал в Алуште свою невесту и завтракал в доме генерала Голубева, туристы спросили: «А чем завтракали?». На ответ «не знаю» последовало: «Неужели вы не могли выяснить?».
Работа гида, признается гид, бывает не только курьезной, но и экстремальной. В прошлом сентябре он вел группу к Ливадийскому дворцу во время ураганного ветра и ливня:
«Ветви деревьев падали очень близко, людей сносило порывами ветра. Я серьезно переживал за их безопасность. Когда добрались до касс, оставил группу под зонтом и пошел договариваться об экскурсии. Зонт в этот момент вырвало ветром. У меня чуть сердечный приступ не случился».
Что касается недооцененных мест, гид советует обратить внимание на Старый Крым.
«Сейчас турист стал искушенным, многие приезжают в Крым не впервые и уже видели основные объекты. Но Старый Крым — недооцененное место: старинные мечети, великолепный музей Грина, музей Константина Паустовского, армянский монастырь Сурб Хач, старое кладбище, где похоронены Грин и другие известные люди. Это направление имеет огромный потенциал, но пока остается в тени».